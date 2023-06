Luciana Gimenez choca seguidores ao posar com o filho mais novo: “Menino lindo”

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou uma foto com o filho mais novo, Lorenzo, e sua cachorrinha Evee

Nesta última terça-feira, 13, Luciana Gimenez encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos ao lado de seu filho mais novo e da cachorrinha da família Evee.

A apresentadora surgiu acompanhada de seu filho mais novo Lorenzo, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Marcelo de Carvalho. O menino esbanjava beleza e fofura usando uma camiseta verde e shorts jeans, que davam destaque aos seus olhos verdes.

Luciana deu um show de beleza nos cliques ao surgir com um vestido branco estiloso e confortável. A peça curta deixava as pernas da comandante do programa “Superpop” à mostra. Em algumas das fotos, é possível ver as cicatrizes na perna de Luciana, resultados de um acidente de ski que a comunicadora sofreu no começo do ano.

“Lolozito e sua Evee passando na sua timeline para vocês ficarem com o coração quentinho nesse frio de São Paulo”, escreveu a apresentadora da RedeTV na legenda da publicação contendo quatro fotos.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos e rasgaram elogios a Lorenzo nos comentários da postagem! “Ele é lindo demais! Futuro comunicador! Adoro esse príncipe”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Esse menino é lindo demais”. E outra admiradora disse: “Teu menino é um amor, ele tem um sorriso maravilhoso e do bem”.

“Menino lindo, amei a foto”, escreveu uma seguidora nos comentários. E outra fã ainda comentou: “Seu filho é muito lindo”. E outra admiradora ainda reagiu às fotos dizendo: “Esse menino é lindíssimo! Explosão de fofura”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Amor!

Nesta última segunda-feira, 12, Luciana Gimenez apesar de não ter celebrado do Dia dos Namorados, publicou uma reflexão sobre passar a data solteira.

A apresentadora ousou ao surgir apenas de lingerie recortada em formato de corações. “Amor são borboletas na barriga, mas a certeza do querer. É brilho nos olhos e a certeza de que tudo vai dar certo. Porque se não der, sempre haverá um abraço quente para voltar. Amo amar e me sinto pronta para dar minha melhor versão do amor”, escreveu a comunicadora.