Solteira, Luciana Gimenez sensualiza com sutiã vazado e reflete sobre amor no Dia dos Namorados

Apresentadora Luciana Gimenez revela estar disponível para novo relacionamento após término com Renato Breia

Nem só de declarações de amor vive a internet! Nesta segunda-feira, 12, a apresentadora Luciana Gimenez decidiu aproveitar o Dia dos Namorados para sensualizar um pouco. Posando com uma lingerie recortada em formato de corações, em um ensaio para lá de sensual, a famosa refletiu sobre amor.

“O amor é como a noite: intenso, acolhedor e misterioso, mas ao mesmo tempo é orvalho da manhã anunciando que o novo dia chegou e que tudo se renova. O amor transforma o dia, as horas, os minutos e até os segundos. Amor é muito, mas são detalhes”, começou a apresentadora.

“Amor são borboletas na barriga, mas a certeza do querer. É brilho nos olhos e a certeza de que tudo vai dar certo. Porque se não der, sempre haverá um abraço quente para voltar. Amo amar e me sinto pronta para dar minha melhor versão do amor”, finalizou Luciana, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

A reflexão sobre o amor vem depois do término do relacionamento de Luciana com o empresário Renato Breia, com quem namorou desde o ano de 2021. Os dois continuam amigos, mas a apresentadora não engatou nenhum affair ainda.

Os comentários foram inundados de elogios para a apresentadora. “Essa mulher é como um bom vinho… Senhor”, exaltou um internauta. “Essa mulher é simplesmente diferenciada! Atitude de poucas pessoas”, exclamou uma outra pessoa. “Perfeita, uma musa”, comentou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Luciana Gimenez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)



Luciana Gimenez recebe alta hospitalar após ser internada com infecção

A apresentadora Luciana Gimenez já recebeu alta hospitalar após passar poucos dias internada. Ela foi diagnosticada com uma infecção em seu organismo e precisou ser medicada com antibióticos. Na quinta-feira, 18, ela recebeu a autorização para voltar para casa.

“A apresentadora Luciana Gimenez teve alta na manhã desta quinta-feira, após tratamento com antibióticos para uma infecção que foi encontrada em seu organismo. Luciana se encontra bem, continuará com o tratamento em casa e, após comemorar o aniversário de seu filho Lucas Jagger na tarde de hoje, embarca para Cannes onde cumpre uma agenda de compromissos”, informou a assessoria de imprensa dela. Mais cedo, Luciana Gimenez atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. “Passando para mandar um beijo para todo mundo que mandou recadinho, presentinho. Muito obrigada. Estou melhorando e daqui a pouco estou saindo, que tenho um monte de coisas para fazer. Um beijo para vocês e obrigada”, disse ela.