Lore Improta posa de biquíni para celebrar as férias: 'Eu mereço'

Lore Improta exibiu as curvas em uma sessão de fotos na beira da piscina

A dançarina Lore Improta (29) compartilhou com os seus seguidores uma sequência de fotos da suas férias nesta quarta-feira, 28.

Nas imagens, ela aparece com um biquíni preto que evidencia seu abdômen super sarado. Os seguidores da esposa de Leo Santana (34) não economizaram nos elogios.

"Chora na lad natural", brincou uma amiga da influenciadora em alusão à lipoaspiração queridinha das celebridades.

"As férias que eu mereço e da maneira que eu mais amo! Quem tá acompanhando aí nos stories? ️Gratidão, Deus", escreveu Lore.

Lore Improta diz que seios caíram após amamentação: "Parte do processo"

Lore Improta contou que seus seios caíram após a amamentação, mas que não se importa, porque isso faz parte da sua história.

A reflexão foi publicada em seu Instagram, nesta segunda-feira, 26. Ela é mãe de Liz (01), fruto do relacionamento com Léo Santana.

"Já fiz duas reduções de mama antes de engravidar. Tinha muito peito, e coloquei uma prótese pequenininha, de 260ml. Eu não gosto de peitão. Pra dançar, me incomoda muito. Com a gravidez, meu peito foi para [o tamanho] 48, ficou enorme, parece que tudo eu engordei no peito. Dei de mamar por cinco meses pra Lilica. Meu peito começou a secar o leite, depois comecei a emagrecer e meu peito foi embora, mas caiu. Só que hoje eu entendo que faz parte do meu processo. Tenho uma história para contar com meu peito, porque sou mãe", disse ela.

A dançarina contou ainda que pretende aumentar a família e, por isso, não quer se submeter a uma cirurgia nos seios no momento.

"Eu pretendo ter outros filhos, então não fiz redução nem vou fazer agora. Depois que eu tiver meus filhos e der de mamar para todo mundo, se eu quiser, lá na frente, dou uma ajeitada nos peitos. Não sei se vou botar prótese ou tirar pele só. Em alguns anos para frente, eu resolvo isso", completou.