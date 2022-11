Leo Santana diz que se inspira em Zé Felipe: "mais filhos"

Leo Santana disse que quer ter muitos filhos com Lore Improta após gerar Liz

O cantor Leo Santana abriu o coração ao dizer que quer aumentar a família em breve. Casado com Lore Improta, o baiano disse que por ele fará o time de futebol acontecer.

“Se depender de mim, eu vou fazer igual o Zé Felipe, tenho um monte (risos) mas quem carrega é ela”, disse o cantor se referindo as duas filhas com Virgínia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor. "No Carnaval não chega (o bebê), mas no pós talvez", opina ele. Lore, no entanto, discorda bem-humorada "Do outro ano né, bem? Em 2024".

Lore e Leo são pais de Liz, de um ano. Com a vida agitada, Santana explica como o casal conciliará a agenda nesse fim de ano. “Em alguns shows a Lorena vai tá comigo, mas obviamente que a Liz não vai poder, né? Até porque a logística nesse período é bem conturbada no sentido de estar aqui e logo já ter que fazer show em outro lugar. Não tem esse tempo de ficar um dia off. É sempre uma consequência absurda de shows e a gente vai ter que matar a saudade por ligação de vídeo”, afirma.

Críticas recebidas por Lore Improta

Recentemente a influenciadora recebeu críticas por aparecer viajando a trabalho, sem a filha de um ano. Ela respondeu aos comentários negativos:"Seguirei trabalhando, cuidando da minha filha e tendo tempo de qualidade com meu marido. Essa foi minha escolha desde que Liz nasceu e seguirei assim. É assim que me sinto bem e completa. Eu busco esse equilíbrio".

"Minha filha sabe quem somos nós, recebe muito amor, carinho e atenção. Tudo que ela precisa. E eu, como mulher, também preciso da atenção e carinho do meu marido e vice-versa. Gosto de estar ao lado dele vendo cada conquista", disse ainda.