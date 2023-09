Lore Improta esbanja estilo com look de “bolinhas” em Los Angeles

A influenciadora Lore Improta surgiu com look estiloso ao abrir álbum de fotos de viagem aos Estados Unidos nas redes sociais

Neste domingo, 3, Lore Improta deixou seus fãs babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que surgia em viagem para os Estados Unidos. A influenciadora esbanjou beleza esbanjando um look estiloso.

A dançarina surgiu com um com um luxuoso look preto e branco. Lore vestia um conjunto composto por top e shorts pretos. Para complementar o visual, a esposa do cantor Léo Santana ainda usava um blazer preto com bolinhas brancas. Ainda na série de fotos, Lore mostrou que usava um sapato de grife.

Além de mostrar o look, a mãe da pequena Liz posou em frente a um espelho, e em um restaurante. A influenciadora, que chegou a dançar em um trio elétrico ao lado de Ivete Sangalo, também fez cliques em uma área externa com diversas flores.

Os seguidores de Lore adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Ela faz a moda acontecer”, escreveu um fã. Outra admiradora ainda comentou: “Lorena e suas excelentes entregas, até em dias de passeios e compras de férias! Linda, leve, maravilhosa sempre, mãezinha”.

“Maravilhosa”, elogiou uma seguidora. E uma página de fãs dedicada à Lore também comentou: “Lookinho de milhões”. “Muito linda, uma bonequinha”, ainda declarou uma admiradora nos comentários.

Mas estas não foram as únicas fotos de viagem compartilhadas por Lore! Recentemente, a influenciadora abriu o álbum de fotos da passagem que fez com o marido por Las Vegas. O casal esbanjou beleza e estilo ao surgirem curtindo passeios e cassinos na cidade americana. "Bem-vindo a VEGAS, bebê", escreveu Lore, em inglês, na legenda da publicação que foi muito elogiada por seus seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Polêmica!

No mês passado, Léo Santana e Lore Improta se viram envolvidos em uma polêmica. Durante uma apresentação do cantor no ‘Garota Vip’ do Rio de Janeiro, sua esposa subiu ao palco para dançar com ele.

A gravação do momento viralizou nas redes sociais por conta da dança ousada que o casal realizou em cima do palco durante a canção “Rala Rala”. Leo Santana ainda levou os fãs à loucura ao comentar sobre o momento. "Foi assim que Liz veio, tá?", disparou ele fazendo a alegria dos seguidores.