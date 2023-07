Ivete Sangalo rasga elogios a Lore Improta durante show: “Convivo com ela”

A cantora Ivete Sangalo fez uma homenagem e rasgou elogios a Lore Improta durante performance em trio elétrico

Neste domingo, 23, Lore Improta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo em seu Instagram ao lado de Ivete Sangalo. No clipe, Ivete rasgava elogios a Lore durante um show em um trio elétrico.

Na apresentação em Fortaleza, Ceará, que viralizou no sábado, 22, por conta de uma confusão generalizada que teve que parar a apresentação por 30 minutos, Ivete usava um vestido preto brilhante, e Lore estava esbanjando estilo com um vestido verde fluorescente.

“Ela é uma mulher especial. Eu posso falar porque eu conheço ela, convivo com ela, é uma mulher incrível, independente, uma resenha doida igual a mim. Com aquela ‘carniça’ dela que eu amo demais. Prazer enorme ter você Lore no meu trio, e em todos os lugares que a gente se encontra, é sempre muito especial. Te amo, seja bem-vinda sempre, você e seus amigos”, disse Ivete no trio elétrico.

No vídeo compartilhado pela esposa de Léo Santana, Lore aparecia dançando ao lado de Ivete e ainda teve uma aula especial com a cantora que a ensinou a dançar a música “Se Saia’. “Dessa aqui eu sou fã mesmo, Ivete Sangalo para mim é uma inspiração de pessoa e artista! É sempre muito especial quando a gente se encontra e no Fortal não foi diferente! Fico feliz demais em escutar essas palavras de você Veveta! Te amo, mulher”, escreveu a dançarina na legenda da postagem.

Nos comentários do post, Léo Santana concordou com Ivete e se declarou para a amada. “Você literalmente é muito especial”, escreveu o cantor. E Lore respondeu o marido: “Te amo, vida”.

Os seguidores de Lore adoraram o encontro da influenciadora e Ivete, e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Duas rainhas, maravilhosas”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Que mulheres”. Uma admiradora ainda elogiou: “Aí eu senti firmeza, lindas”.

“As mais lindas e humildes”, ainda declarou uma fã. Outra seguidora ainda comentou sobre a filha de Lore e Léo, Liz: “Lore tem uma energia muito maravilhosa, e Liz veio igual”. “Para estar num lugar com essas duas, haja óculos de sol... pura luz, maravilhosa”, brincou uma admiradora.

Barbie!

Para o segundo dia de apresentação no Ceará, Ivete surgiu com um look inspirado em Barbie, já que o filme live action da boneca estrelado por Margot Robbie chegou aos cinemas nesta última semana e conquistou os corações dos espectadores.

Ivete posou com um vestido rosa curto todo brilhante e apareceu em um vídeo em cima do trio elétrico que foi compartilhado com seus seguidores nas redes sociais.