Leo Santana e Lore Improta geram momento polêmico no palco: "Foi assim que a Liz veio"

Leo Santana e Lore Improta geram momento bem ousado; fãs foram ao delírio com o momento

O cantor Leo Santana e a musa Lore Improta protagonizaram um momento bem ousado em uma gravação que caiu nas redes sociais neste sábado, 19. Na gravação, a dançarina sobe no palco para se apresentar ao lado do maridão

Aos 35 anos, o "gigante" rebolou ao lado da amada durante sua apresentação no 'Garota Vip' no Rio de Janeiro. Com um vestidinho micro, ela surgiu poderosa e caprichou na performance ao lado do maridão ao som de Rala, Rala.

Empolgado com o momento, Leo Santana deixou uma mensagem divertida e o público foi ao delírio. "Foi assim que Liz veio, tá?", disparou ele fazendo a alegria dos seguidores. A gravação viralizou rapidamente.

Recentemente, a influenciadora e dançarina Lore Improta falou sobre o desrespeito de outras mulheres com ela em relação ao marido Leo Santana. A loira começou falando que tem muita confiança em si e no relacionamento com o marido e confessou que o que realmente a irrita é o desrespeito das mulheres, que ignoram o fato dele ser comprometido.

"Eu estava conversando com ele, inclusive, essa semana, em uma roda de amigos e falei: ‘Leo, não é sobre ciúmes, é sobre a questão do respeito. Eu sou sua mulher e estou do seu lado, isso precisa respeitado'", afirmou no Vênus Podcast.

FIM DE UMA ERA

Vale destacar que o cantor revelou recentemente que não vai mais dançar sem camisa após o sucesso do vídeo viral de Zona de Perigo. A canção passou a se tornar uma das mais tocadas do último Carnaval após o baiano compartilhar um vídeo o qual aparece fazendo a coreografia da faixa.

O cantor inclusive relembrou como amadureceu o relacionamento em entrevista para a CARAS. "Graças a Deus e ao tempo amadurecemos muito no nosso relacionamento e conversamos muito abertamente sobre tudo", disse o pai de Liz (2), fruto do casamento com Lore.