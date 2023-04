Após polêmica, Léo Santana toma decisão drástica e para de dançar sem camisa

Léo Santana para de expor o corpo sarado nas redes sociais e explica o motivo: “Prefiro não entrar mais nessa onda"

Léo Santana (34) fez um pronunciamento sério em seu perfil oficial do Instagram nesta quinta-feira, 13. Por meio de um vídeo, o cantor deu mais detalhes sobre o lançamento de seu novo EP e comunicou uma mudança drástica na divulgação do álbum: ele não fará mais coreografias sem camisa.

Antes de contar sobre a decisão drástica, Léo surgiu bem-humorado e falou sobre seu mais recente trabalho: ‘Fala Family! Tudo bem com vocês? É o seguinte, amanhã estarei lançando meu EP, Another One. Vocês, que me acompanham aqui, creio que tenham me visto falar durante todo esse mês”, contou animado.

“São cinco canções inéditas de diversos ritmos e gêneros bem divertidos, bem a cara do gigante aqui, para que vocês se divirtam muito. Esse é o intuito", o artista deu mais detalhes sobre as novas composições e em seguida, soltou uma bomba para os admiradores de seu corpão sarado.

"Um detalhe que vou deixar claro aqui é que não vou mais fazer vídeos dançando sem camisa, por sinal. Vou até me vestir aqui para continuar esse vídeo", disse enquanto colocava a camisa e continuou: “Depois de Zona de Perigo e de toda polêmica que rolou, eu prefiro não entrar mais nessa onda de fazer coreografia sem camisa sensualizando", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Nos comentários da publicação, Lore Improta (29), esposa do cantor, vibrou com a novidade: “Amém senhor! Deus ouviu minhas orações”, a loira comemorou. “Amém! Meu casamento lhe agradece de joelhos”, brincou o influenciador Roninho. “Pô, irmão, que favor maravilhoso você fez, muito obrigada”, o MC Duduzinho fez piada.

Lorena Improta impede Léo Santana de tirar a camisa em vídeo:

Será que a decisão de Léo Santana tem a ver com o ciúme de Lore Improta? Durante o carnaval, a dançarina gravou um vídeo impedindo o marido de tirar a camisa para divulgar uma música em tom de brincadeira, depois que o hit de carnaval estourou e o cantor foi cobiçado por várias mulheres, gerando polêmica.