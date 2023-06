Lore Improta aposta na elegância em festa de Fernanda Paes Leme: “Não tem piedade”

A dançarina e influenciadora Lore Improta recebeu chuva de elogios ao surgir esbanjando elegância no aniversário de Fernanda Paes Leme

Neste próximo domingo, 4, Fernanda Paes Leme celebra 40 anos de vida! E neste sábado, 3, diversos famosos estão celebrando o aniversário da apresentadora. Quem compareceu a festa foi a dançarina Lore Improta com seu marido, o cantor Léo Santana.

A influenciadora surgiu esbanjando beleza e elegância em seu Instagram ao publicar fotos com um vestido todo recortado que quase mostrava demais. A peça azul tinha recortes estratégicos que deixavam a cintura e o corpo escultural de Lore à mostra. A fenda lateral do vestido dava destaque às pernas torneadas da loira.

Além de posar para selfies no espelho, a mãe de Liz ainda posou ao lado do amado e o casal fez uma selfie com a aniversariante. “Hoje também foi dia de celebrar a vida da Fernanda Paes Leme”, escreveu Lore na legenda da postagem.

Nos comentários, a cantora e ex-BBB Gabi Martins, que parou a internet ao postar fotos de biquíni neste sábado, elogiou Lore: “Linda demais”. O marido Léo Santana colocou emojis apaixonados nos comentários do post da esposa.

Os seguidores de Lore adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários das fotos publicadas! “Lorena não tem piedade de nós mesmo”, brincou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Que vestido maravilhoso”. “Deusa”, ainda comentou uma admiradora.

Outra fã ainda elogiou dizendo: “Você é perfeita”. E um outro seguidor ainda comentou: “Linda toda vida”. E uma admiradora complementou: “Uma deusa chamada Lore Improta”.

Nesta semana, Lore parou a internet ao surgir dançando e exibindo sua boa forma em um novo vídeo para suas redes sociais. A influenciadora mostrou as pernas musculosas com um shortinho e completou o look com uma blusa de ginástica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Bastidores!

Recentemente, a esposa de Léo Santana encantou os seguidores ao mostrar os bastidores da primeira vez que a filha Liz compareceu a um show de seu pai. Lore compartilhou um trecho nas redes sociais e publicou o vídeo completo no YouTube.

A pequena Liz foi sensação na internet ao dançar no palco uma música de seu pai durante um show. Além de encantar o público presente, a menina viralizou nas redes sociais com o momento.