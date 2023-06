Gabi Martins deixa fãs sem ar ao compartilhar fotos de biquíni: “Deusa”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins compartilhou uma série de fotos em que aparecia apenas de biquíni curtindo piscina e recebeu elogios dos fãs

Neste sábado, 3, Gabi Martins (26) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que curtia o dia ensolarado na piscina vestindo apenas um biquíni.

A cantora surgiu com um biquíni fininho branco com detalhes em vermelho e azul na parte de cima, na parte de baixo a peça era preta. Nos cliques, a loira posou em fez carão para a câmera.

Gabi ainda posou nua apenas cobrindo seu corpo com uma camisa branca de mangas compridas. E em um vídeo também contido na postagem, a ex-BBB surgia poderosa com um vestido longo vermelho.

“Piscina e sol. Sabadou bebê. Como está o sábado de vocês?”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem contendo dez imagens, entre fotos e vídeos.

Os seguidores de Gabi adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Você é maravilhosa demais”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda comentou: “Como sempre, maravilhosa demais”. Outra admiradora elogiou: “Deusa demais”.

“Você é linda de qualquer forma, mas quando sorri, irradia o mundo inteiro”, ainda declarou uma outra fã. Outra seguidora escreveu: “Não tem igual”. “Ela sabe arrasar sempre”, disse uma admiradora.

Recentemente, Gabi abriu o jogo ao falar nas redes sociais sobre sua vida amorosa. A cantora comentou com seus seguidores sobre a possibilidade de um novo romance. A estrela lançou a canção “Indereço”, intitulada desta forma por conta de um erro de ortografia cometido pela modelo que estava ficando com seu ex-namorado, Lincoln Lau (33), enquanto ele ainda namorava Gabi.

Que encontro!

Nesta semana, Gabi Martins parou a internet ao compartilhar fotos de um encontro que teve com outra ex-BBB. A loira surgiu ao lado de Key Alves (23), participante do BBB 23, em um show do cantor Zezé Di Camargo.

A dupla posou para diversas fotos usando looks brilhantes e ousados que caíram muito bem com os chapéus de cowboy que vestiam. “Ninguém segura essas cowgirls. Show ontem do Zezé Di Camargo”, escreveu Gabi na legenda da postagem.