Com referências a traição, Gabi Martins lança música 'Indereço'

Superou! Cantora mineira Gabi Martins lança a música 'Indereço' após descobrir traição e debocha da amante do ex-namorado

Mostrando o bom humor e deboche, a cantora Gabi Martins (26) decidiu superar traição com música, estilo Shakira (46)! Na quarta-feira, 17, a mineira lançou a música Indereço.

Com letra e videoclipe cheio de referências sobre polêmica com o ex, o gamer Lincoln Lau, e a amante dele, Kamille, a loira mandou uma indireta bem direta na produção. O vídeo conta com participação de Deolane Bezerra e Lucas Guimarães.

O próprio nome da canção é uma piada sobre mensagem trocada entre os amantes, em que Kamille pediu o endereço de Lincoln, mas escreveu a palavra errada. "Amante não tem lar, mas tem 'INDEREÇO'. Baseado em fatos reais", escreveu a participante do Big Brother Brasil 20 em uma das publicações em seu Instagram.

Gabi fez até uma festa de lançamento em São Paulo, com presença de famosos como as ex-BBB Key Alves, Marília Miranda, Larissa Tomásia, Gizelly Bicalho.

Confira a nova música de Gabi Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins passa por perrengue chique ao tentar tirar vestido

Nesta terça-feira, 16, a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Gabi Martins usou suas redes sociais para mostrar um baita perrengue que passou ao tentar sair de um vestido que estava justíssimo em seu corpo. A influenciadora ainda precisou pedir ajuda para sua mãe ao chegar em casa, na madrugadam para tirar a roupa.

“Não sei se rio ou choro. O vestido está entalado. Não sai nem a pau! A gente tem duas opções, ou a gente ora ou a gente reza. Vai, vestidinho, desliza! Vai, mãe, na força! Tira pelo amor de Deus”, disse a cantora, na postagem feita nos stories. “Gabriela, como eu vou passar na tua anca?”, perguntou Dona Maíra