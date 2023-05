Gabi Martins abre o jogo sobre a vida amorosa: "Não desisti do amor"

Solteira, a cantora Gabi Martins fez uma reflexão sobre sua vida amorosa após o término com Lincoln Lau

Nesta sexta-feira, 26, Gabi Martins(26) abriu o coração e falou sobre sua vida amorosa nas redes sociais durante uma interação com seus seguidores.

A cantora abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, e respondeu à mensagem de uma internauta, que pediu para a loira não desistir do amor. Vale lembrar que ela está solteira que descobriu uma traição do agora ex-namorado, Lincoln Lau (33).

"Tá na hora de arrumar um boy, solteira não combina com você. Não desista do amor. Bora!", escreveu um seguidor. Ao ver a mensagem, Gabi respondeu e afirmou que agora está focada nem e também em sua carreira.

"Tá na hora de me priorizar e cuidar de mim. Continuar focada na minha carreira. Eu não procuro, na hora certa as coisas vão fluindo. Deixo Deus conduzindo. Não desisti do amor, não é porque alguém te feriu que todo mundo é assim", disse a artista.

Depois, Gabi ainda deixou uma dica para quem está em dúvida se deve ou não continuar em uma relação. "Te faz bem? Está te fazendo mais mal do que bem? Apoia seus sonhos? Te aceita do jeito que você é? É uma relação saudável ou uma montanha-russa? Lembre-se, amor traz paz", refletiu.

Confira as publicações de Gabi Martins:

Gabi reflete sobre a vida amorosa - Reprodução/Instagram

Gabi dá conselhos para os seguidores - Reprodução/Instagran

Look decotado

Na última terça-feira, 23, Gabi Martins deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo dançando. A cantora surgiu com um look todo preto curtinho e decotado. Ela exibiu a boa forma com um top, calça de vinil e saltos altos.

A ex-BBB dançou ao som de sua nova música 'Indereço', intitulada desta forma por conta de um erro de gramática cometido pela suposta amante de seu ex-namorado Lincoln Lau. "Parabéns, você perdeu uma mulher incrível", escreveu a participante do BBB 20 parafraseando sua própria canção.

