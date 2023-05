Lore Improta encanta seguidores ao mostrar bastidores da filha dançando em show do pai

A influenciadora Lore Improta gravou um vídeo mostrando os bastidores da filha Liz dançando em um show do pai Léo Santana

Nesta quinta-feira, 25, Lore Improta (29) encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um trecho de um vídeo da sua filha Liz (1).

O vídeo, que foi postado por completo no canal do YouTube da influenciadora, mostra os bastidores da pequena dançando em um dos shows do pai Léo Santana (35). A menina dançando durante a performance do pai viralizou recentemente nas redes sociais.

No clipe postado no Instagram, Lore aparece anunciando e falando com a filha: “Vai ser a primeira vez que a dona Liz vai para um show do papai”.

A gravação da dançarina também mostrava o marido, Léo, tentando prender o cabelo da filha com elásticos. “Papai na primeira tentativa de prender o cabelo. Vamos ver como vai ficar esse penteado, Liz?”, comentava a mãe coruja.

O vídeo ainda mostrava Liz esbanjando fofura e dançando mesmo antes de seu pai entrar no palco. A menina ainda dançou longe dos palcos enquanto Léo se apresentava.

“Gravei um vlog pra vocês desse dia mara não só pra gente, mas tenho certeza que foi para a Lilica também! Foi a primeira vez dela assistindo um show do papai”, escreveu Lore na legenda da postagem.

Nos comentários, o papai Léo Santana concordou com a esposa e escreveu sobre a presença da filha em seu show: “Dia especial demais”.

Os seguidores de Lore também se encantaram com o vídeo e rasgaram elogios à Liz! “Não tenho maturidade para ver vídeos da Liz... quando vejo estou dançando junto com ela”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Ela é demais, tão linda pequena Liz”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Irmãs!

Quem também encantou a internet com um vídeo da filha foi a influenciadora Virginia Fonseca (24) que compartilhou uma gravação da filha mais velha Maria Alice (1).

No vídeo, a filha mais velha de Virginia e Zé Felipe (25) aparecia fazendo carinho na irmã mais nova Maria Flor (7 meses). O ponto alto do clipe foi quando Maria Alice beijou a irmã e disse: “Te amo”.