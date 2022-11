Lívia Andrade ostenta decote 'espremido' em look transparente e choca: ''Nunca erra''

Apresentadora Lívia Andrade fez fotos ousadas usando peças vazadas brilhantes e chamou a atenção ao revelar curvas deslumbrantes

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 07h54

A apresentadora Lívia Andrade (39) deu um show de beleza com muita sensualidade em novas fotos publicadas em sua rede social nesta quinta-feira, 17.

Com seu loiro retocado para a segunda temporada no quadro do Domingão, a famosa surgiu arrasadora usando um look nada discreto e convencional.

Vestindo as peças vazadas com brilho, inclusive o sapato, Lívia Andrade revelou suas curvas torneadas e chamou a atenção ao ostentar seu decote "espremido". Fazendo poses, ela se mostrou e roubou a cena com tanta beleza.

"A noite é uma criança ou não", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, ela logo recebeu uma chuva de elogios. "Perfeita, ela nunca erra", admiraram os fãs. "Que mulher gata", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade deu o que falar ao deixar seu bumbum à mostra em um look transparente que escolheu para curtir um festival eletrônico ao lado de seu namorado, o empresário Marcos Araújo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade revela acidente que sofreu no Domingão e se deixou o programa

A apresentadora Lívia Andrade revelou recentemente que sofreu um acidente durante a gravação de um Domingão há algumas semanas. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho de um consultório para resolver o estrago ocasionado no palco.

Dias antes, a famosa abriu o jogo sobre sua ausência em um programa ao vivo e revelou se continua com o contrato ativo com Globo para integrar a atração de Luciano Huck.

