Lívia Andrade causa ao postar foto tomando banho: 'Deusa'

Tomando banho no chuveiro, Lívia Andrade causa ao registrar momento da intimidade e expor na rede social; veja o clique

A apresentadora Lívia Andrade causou ao compartilhar uma foto de sua intimidade neta quinta-feira, 14. Em sua rede social, a loira postou um clique tomando banho no chuveiro, exibindo apenas o contorno de seu corpo.

Fazendo em pose embaixo da água, a artista protagonizou o momento sem revelar muito por estar com pouca luz o ambiente. "Final de mais um dia...", escreveu a famosa sobre estar acabando o dia relaxando.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a integrante do Domingão Com o Huck de elogios. "Musa", definiram os fãs. "Deusa", enalteceram outros a ex-SBT.

Nos últimos dias, a ex-funcionária da emissora do dono do baú mostrou mais uma vez que é grata pela oportunidade que Silvio Santos lhe deu. No aniversário dele, ela escreveu um recado especial para homenageá-lo em pelos seus 93 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade revela salário alto no SBT

Em entrevista ao site NaTelinha, a loira contou que um dos motivos de deixar a emissora de Silvio Santos foi seu alto salário.

"Sim, era alto (o salário), lutei anos por isso. Recebia boas propostas de outras emissoras e melhorava a minha condição de trabalho no SBT negociando pessoalmente um a um, na maioria das vezes com o próprio Silvio", contou ela.

Lívia Andrade então explicou o motivo da quantia que ganhava na época que fazia o Fofocalizando e o Programa Silvio Santos. "Trabalhava em dois programas, estava 24 horas a disposição e ainda tinha a bunda marcada a ferro na cadeira que dava choque, isso custa caro! Nessa vida, eu ainda preciso trabalhar muito para pagar minhas contas, realizar os meus sonhos e continuar fazendo meu pé de meia para o futuro", falou ela.

Mesmo tendo uma saída conturbada da emissora, a apresentadora revelou que continua o afeto por Silvio Santos. "Eu amo o Silvio e entendo certas coisas, ele tem 91 anos. Quem sabe numa próxima vida eu venha herdeira. Meu sonho trabalhar por ocupação ou hobby, não por sobrevivência, acho que esse é o sonho de muitos brasileiros", declarou.