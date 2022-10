Letícia Sabatella compartilha selfies e reflete sobre maturidade: 'Idade dourada'

Letícia Sabatella compartilhou cliques no Instagram e deixou pensamento sobre idade

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 14h28

A atriz Letícia Sabatella (51) compartilhou selfies em suas redes sociais nesta segunda-feira, 24, e deixou uma reflexão sobre o tempo. Ela fez um texto sobre a idade e maturidade ao mostrar os cliques no Instagram.

"Estou em uma idade dourada. Como a hora dourada pouco antes do por do sol. Já fui água marinha. Já fui prateada, o ouro não me dizia nada ou algo brega, pelo mau uso por soberbos e esnobes. Mas tem ouro em riachos e bichos, em folhas, pedras, no tom solar da pele bronzeada e no olhar das onças pintadas", refletiu.

"Tem na maturidade das mulheres velhas, que eu amo tanto. Das verdadeiras rainhas matriarcas da terra. O reflexo me capturou no alcance dos seus raios . Parece até que sempre fui assim. A gente muda pra seguir sendo si mesma", concluiu na legenda.

Nos comentários, ela recebeu elogios de seguidores. "Que ser é este que o tempo só faz mais linda ficar", babou uma fã. "Muito linda, meu amor", declarou uma amiga. "Que charme e que belezura", disse outra fã.

Leticia Sabatella se emociona com filtro que deixa com aparência idosa

Leticia Sabatella impressionou os seguidores por sua sensibilidade ao compartilhar um vídeo usando um filtro nas redes sociais. No registro, publicado em seu perfil no Instagram, em julho deste ano, a artista apareceu usando o recurso que muda os traços para uma aparência mais velha. Ao ver seu rosto com rugas, a famosa não segurou a emoção.

Impressionada com o filtro, ela disse: "Como você se vê daqui 20, 30 anos? Achei tão emocionante esse filtro. Como se estivesse vendo tantas existências, tantas emoções, tantas superações. Nossa, tanta vida nesse rosto. É, é bonito viver, hein. Nossa, é perfeito!".

Na sequência, Leticia apareceu com filtro que rejuvenesce. "Oh, meu Deus. Já fui parecida com essa meninininha", disse, emocionada. "Sei lá!", escreveu ela ao legendar a publicação.