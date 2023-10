Leticia Colin radicaliza visual e surpreende ao surgir de mega hair: “Mutação”

Intérprete de Vanessa em ‘Todas as Flores', Leticia Colin abandona os fios curtos e surge com o cabelo gigante; veja o resultado

A atriz que interpreta a 'Vanessa' na novela da Globo 'Todas as Flores', Leticia Colin, deixou seus seguidores nas redes sociais surpresos ao adotar um visual completamente diferente. Na manhã desta segunda-feira, 09, a artista mostrou que passou por uma transformação ousada e abandonou os fios curtos depois de aplicar mega hair.

Durante sua atuação como a vilã da novela das dez, Leticia conquistou o coração do público com seu cabelo curto e elegante. Agora, a artista precisou alongar bastante os fios para viver outra personagem, conforme contou em seu perfil oficial no Instagram ao compartilhar o antes e depois da transformação em seu visual.

“Oie pessoa nova! Mais uma mutação concluída com sucesso! Thanks a lot os lindos e talentosos pelo conceito sempre absurdo. E contribuição sem limites do meu amor da vida! O que pequeno Uri”, a artista agradeceu os profissionais responsáveis por sua mudança capilar, além de seu herdeiro, Uri, que acompanhou a mamãe durante o processo no salão.

Nos comentários, Leticia ainda abriu o coração sobre a mudança: “Ah eu tava apegada ao curtinho também! Mas… Mudar faz parte de quem eu sou”, disse a famosa, que revelou detalhes sobre o novo projeto: “Que bom que a gente tem recurso pra fazer uma alongamento desse nível de naturalidade. Pro meu ofício de atriz , isso é tudo e mais um pouco”, celebrou.

Leticia também recebeu uma chuva de elogios dos seguidores nos comentários da publicação: “Nossa, que natural que ficou”, uma admiradora exaltou. “Linda de todas as formas”, disse mais um fã. “Leticia eu amo você de cabelão, só faltou ficar loira”, um terceiro relembrou um visual antigo da artista, que jpa passou por diversas transformações no visual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Vale lembrar que Leticia está no ar nas telinhas da emissora desde que estreou no seriado ‘Sandy e Junior’. Além disso, a artista acumula sucessos na Globo, como 'Além do Horizonte', 'Sete Vidas' e 'Novo Mundo'. Na vida pessoal, ela mantém um relacionamento com o ator Michel Melamed, com quem tem um filho, o pequeno Uri, de três aninhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Como Leticia Colin conheceu Michel Melamed?

A atriz Leticia Colin e o ator Michel Melamed viraram assunto na internet recentemente por causa da repercussão de um vídeo antigo deles. Os dois apareceram demonstrando uma grande química durante a gravação do programa Bipolar Show, do Canal Brasil, no que foi o primeiro encontro deles; confira o registro fofíssimo de quando o casal se conheceu.