Vídeo do primeiro encontro de Leticia Colin com o marido chama a atenção na internet

Química entre Leticia Colin e seu marido, Michel Melamed, chama a atenção em vídeo do primeiro encontro deles

A atriz Leticia Colin e o ator Michel Melamed viraram assunto na internet nesta semana por causa da repercussão de um vídeo antigo deles. Os dois apareceram demonstrando uma grande química durante a gravação do programa Bipolar Show, do Canal Brasil, no que foi o primeiro encontro deles.

Isso porque os dois se paqueraram durante a gravação e o clima chamou a atenção dos internautas. Em um trecho do vídeo, ele diz: “Sabe que eu me apaixonei por você?”. Então, ele completa dizendo que se apaixonou por uma personagem que ela fez. Logo depois, ele pergunta qual programa define a vida sexual dela, e ela afirma: “Mais Você”.

Recentemente, Leticia e Michel participaram do programa Sobre Nós Dois, do GNT, e contaram como se conheceram. "Ele me chamou pra fazer programa dele Bipolar Show. Cheguei e tinha medo, vi aquele homem alto, muito inteligente, achei que ele seria chato. Ele abriu a boca e eu: 'hmm, ele é legal, bonito'", comentou ela.

E completou: "O programa terminou, eu estava calçando meu sapato, ele sentou do meu lado, veio se aproximando em slow motion [câmera lenta], se aproximando do meu rosto assim [e a beijou]. 'O beijo é bom, e agora?! Ele é muito louco, mas talvez ele seja um pouco louco'. Uma semana depois ele me ligou. 'E aí, vamos nos ver de novo?' Show da Mart'nália acabou e estamos juntos até hoje, com um filho [Uri] de três anos e meio".

Leticia Colin se derrete ao costurar fantasia para o filho

Que amor! A atriz Letícia Colin encantou os seguidores ao surgir toda sorridente ao lado do filho Uri, de apenas três aninhos, recentemente. Em clima de descontração, a esposa de Michel Melamed, mostrou que não brilha apenas nas telinhas, mas também fora delas com a agulha e linha nas mãos.

A artista se jogou na diversão ao encarar o desafio de costurar uma capa de super-herói para o herdeiro. E, claro que o momento em família foi compartilhado em primeira mão com os fãs da artista, que contou com uma ajudinha de su mãe, Dona Analdina.