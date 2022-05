Larissa Manoela surge de cara lavada e surpreende com aparência: ''Amassada''

Atriz Larissa Manoela fez fotos logo ao acordar cedo e impressionou com beleza natural

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 09h40

A atriz Larissa Manoela (21) surpreendeu ao surgir de cara lavada na rede social!

Nesta quarta-feira, 18, a artista global fez fotos logo ao acorda bem cedinho e impressionou ao mostrar o rosto impecável sem maquiagem.

"6:55 bom dia cara amassada! Toma um café, respira, um balanço e vai", disse ela sobre como começar dia.

Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com a beleza natural da atriz de Além da Ilusão. "Linda", admirara. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, no Carnaval, Larissa Manoela roubou a cena na Sapucaí ao apostar em look com transparência e brilho.

Larissa Manoela surge de cara lavada logo ao acordar; confira: