Larissa Manoela posta fotos românticas ao lado do namorado André Luiz Frambach e se declara

A atriz Larissa Manoela compartilhou fotos em clima de romance ao lado do seu namorado André Luiz Frambach e o casal trocou declarações nas redes sociais

Nesta terça-feira, 6, Larissa Manoela (21) surgiu em clima de romance ao compartilhar fotos com seu namorado no Instagram! A atriz e o namorado André Luiz Frambach (25) posaram para duas fotos.

Nas fotos, a estrela de “Além da Ilusão” apareceu com um vestido verde neon com cortes nas laterais, acentuando as curvas em seu corpo escultural. Já o ator da novela “Cara e Coragem” vestia uma camiseta branca.

“Essa copa eu já ganhei. Meu hexa tem olhos verdes, cabelinho cacheado e um sorriso lindão = @andreluizframbach”, se declarou a artista fazendo referência à Copa do Mundo em sua legenda.

O ator respondeu à declaração da amada com um comentário romântico: “Eu te amo meu amor! Você também é muito mais que eu hexa, você é meu desejo de todos os dias, todos os momentos. Você é minha maior conquista e o meu maior prazer de poder te reconquistar a todos os momentos! Eu te amo! Nos dois juntinhos pra vida toda”.

Nos comentários a atriz Mariana Ximenes desejou tudo de melhor para o casal que apareceu na vinheta de fim de ano da Rede Globo: “Muito amor pra vocês”.

Os fãs da atriz adoraram a postagem e rasgaram elogios ao casal nos comentários! “Casal mais fofo e lindos! Amo”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Amo esse casal”.

André Luiz compartilhou as fotos em seu Instagram e escreveu na legenda dos stories: “Nem se explica o nosso amor e essa mulher”.

