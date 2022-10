Larissa Manoela ostenta beleza natural em foto sem maquiagem: ''Linda de qualquer jeito''

A atriz Larissa Manoela arrancou elogios dos seguidores - e até mesmo do namorado - ao compartilhar uma selfie sem maquiagem

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 17h46

Nesta sexta-feira, 14, Larissa Manoela (21) atualizou as redes sociais com um registro natural. A atriz posou para uma selfie e impressionou ao mostrar o rosto completamente sem maquiagem.

No carro, a artista deu um show de beleza no clique sem filtro. "Usem cinto de segurança!", alertou ela na legenda da publicação.

Até mesmo o namorado, André Luiz Frambach (25), disparou elogios para a amada. "Meu Deus do céu", "A pessoa é tão linda tão linda que até uma foto 'comum' fica maravilhosa assim", disse ele.

Os admiradores não ficaram para trás e também comentaram. "Gatinha faz miau", "A sua beleza é esplêndida", "Linda com ou sem maquiagem", dispararam eles.

