Apaixonado, André Luiz desabafa sobre viagens de Larissa Manoela: ''Fingindo que tô bem até você voltar''

Larissa Manoela mostrou o dengo do namorado, André Luiz Frambach, durante mais uma das suas viagens

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 12h30

Larissa Manoela (21) dividiu com os seguidores um momento de dengo do namorado, André Luiz Frambach (25). Enquanto levava a amada para o aeroporto, o ator não escondeu a sua saudade precoce e encantou os fãs do casal.

"Ele faz a mesma carinha toda vez que me leva para viajar. Logo é a gente viajando o mundo todo juntinho. Dengoso demais. Já já a gente tá agarrado assim de novo. Te amo", escreveu a atriz, sem revelar se foi viajar a trabalho ou lazer.

André, que mora no Rio e está gravando a novela Cara e Coragem, se derreteu com o repost da publicação. "Seu dengo, né, amor. Agora vai ser eu fingindo que estou bem até você voltar e eu ficar bem de verdade. Te amo, meu amor", disse.

Recentemente, Larissa Manoela foi ao seu Instagram celebrar conquista do seu namorado André Luiz Frambach (25). O ator completou 100 capítulos interpretando o personagem Rico na novela Cara e Coragem e ganhou uma homenagem da amada.

