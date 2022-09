Larissa Manoela celebra conquista do namorado André Luiz Frambach: “Sou tua fã”

O ator André Luiz Frambach completou 100 episódios atuando na novela “Cara e Coragem” e recebeu homenagem da namorada Larissa Manoela

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 21h13

Nesta quinta-feira, 22, Larissa Manoela (21) foi ao seu Instagram celebrar conquista do seu namorado André Luiz Frambach (25).

O ator completa nesta quinta-feira, 100 capítulos interpretando o personagem Rico na novela “Cara e Coragem”.

Em seus stories, Larissa compartilhou uma postagem em que o namorado aparecia sorrindo em duas selfies.

“Sorrisin de quem hoje completa 100 capítulos no ar. Brilhando, se desafiando, comprometendo-se, empenhando-se, superando-se e entregando o melhor de si. Parabéns pela tua linda jornada como Rico. Desde o 1º até o 100º e certamente até o fim, você tem dado um show”, escreveu a atriz rasgando elogios para o amado.

A estrela da novela “Além da Ilusão”, ainda se declarou para o namorado: “Sou tua fã André Luiz Frambach! Orgulho de você como ser humano e profissional! Meu prota favorito!”.

Reprodução: Instagram

Tatuagem!

Ainda nesta quinta-feira, Larissa compartilhou com seus seguidores fotos mostrando as novas tatuagens que fez e comentando seus significados.

A atriz tatuou a palavra 'Resilience' em um braço, e desenhou um beija-flor no outro."Eu sou feita de alegria e sensibilidade. De amor e liberdade. Sei sentir a força e a suavidade. Entre as asas de um beija-flor. No seu voo com pequenas pausas insistentes pelo frescor. Do que há de melhor num ato de amor.", refletiu.