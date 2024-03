Larissa Manoela exibe corpão e beleza natural em dia de praia: "Maravilhosa"

Curtindo um dia de praia, Larissa Manoela exibe seu corpão e beleza natural com novos cliques nas redes sociais; confira!

A atriz Larissa Manoela está curtindo alguns dias de folga para passear pelo Brasil! Nesta quinta-feira, 7, a famosa compartilhou cliques aproveitando um tempo delicioso de sol nas praias do Rio de Janeiro, e deixou seus seguidores babando com os registros.

Em seu perfil oficial do Instagram, Larissa surgiu de biquíni azul e sem maquiagem, exibindo toda a sua beleza natural para a câmera. No álbum de fotos, ela apareceu se refrescando com uma água de coco e aproveitou para esbanjar seu corpão impecável ao posar na areia.

"Sorrisos e o mar", escreveu a famosa, em inglês, na legenda da publicação. Seu marido, o também ator André Luiz Frambach, logo se derreteu nos comentários. "Meu riso é tão feliz contigo!!! Seu sorriso me faz sorrir", escreveu o amado.

Seus seguidores também lhe rasgaram elogios para os cliques maravilhosos. "Imagina nascer linda assim", declarou um internauta. "Maravilhosa e deslumbrante", disparou outro. "Você é tão linda", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela curte parque de diversões com a família do marido

Na última quarta-feira, 6, a atriz Larissa Manoela mostrou que curtiu um dia incrível ao lado da família de seu marido, André Luiz Frambach. O casal está no sul do Brasil, curtindo um parque de diversões juntinhos e o ator aproveitou para compartilhar registros desse momento especial.

Em seu perfil oficial do Instagram, André Luiz compartilhou um álbum de fotos do passeio, que contou com muita diversão, adrenalina e família reunida. Nos cliques, Larissa, que está afastada de sua família desde o ano passado, apareceu super sorridente com a família de seu amado.

"Que fim de semana maravilhoso, muitas risadas, surpresas, emoções, e muita união!", escreveu André na legenda da publicação. Entre os registros, o casal apareceu se divertindo muito nas atrações do parque, incluindo passeios aquáticos, interações com personagens e até mesmo shows.

Nos comentários, Larissa também falou sobre o passeio: "Mais uma vez aproveitando cada segundo dessa viagem que é sempre muito especial. Colecionando memórias maravilhosas juntos!!!!".