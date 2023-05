Larissa Manoela esbanja estilo e beleza em selfies mostrando diferentes penteados

A atriz Larissa Manoela recebeu chuva de elogios dos seus seguidores ao mostrar seu cabelo penteado de diferentes maneiras em selfies

Nesta terça-feira, 2, Larissa Manoela deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos.

A atriz publicou diversas selfies mostrando diversos tipos de penteados em seu cabelo. O primeiro era com presilhas coloridas, e depois, a artista surgiu com o cabelo curtinho solto.

Nas selfies, Larissa surgiu com uma camisa com estampa colorida e em outras selfies com um vestido azul decotado com detalhes em verde.

“Eu e meus penteadinhos. Meus penteadinhos e eu”, escreveu a estrela da novela “Além da Ilusão” na legenda da postagem contendo seis fotos.

Nos comentários, o noivo de Larissa, André Luiz Frambach comentou: “Perfeita, perfeita, mais que perfeita, muito mais que perfeita”. E a amiga de Larissa e atriz, Maisa Silva escreveu: “Lindinha”.

Os seguidores de Larissa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Maravilhosa, Lari”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Linda”.

