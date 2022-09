Larissa Manoela abre o coração após mudança de visual: "Eu precisava desse respiro"

Atriz Larissa Manoela assumiu os fios curtos e falou sobre a saúde capilar: 'Não foi fácil desapegar'

Redação Publicado em 16/09/2022, às 12h17

Nesta sexta-feira, 16, Larissa Manoela (21) compartilhou com seus seguidores a sua mudança de visual. Desapegada em relação ao cabelo, Larissa falou sobre a transformação, que veio para deixar 'seus fios descansarem'.

Em suas redes sociais, Larissa Manoela compartilhou um vídeo para mostrar o novo corte de cabelo, e aproveitou para falar sobre a mudança.

Com uma série de tweets, Larissa falou sobre a transformação: "Agora que vcs já viram tenho que confessar. Eu tava com muito receio desse novo visual. Até porque ele é MEU PRÓPRIO. Não é pra personagem, não é pra trabalho! Foi pra minha saúde capilar. Eu precisava dessa mudança e desse respiro", confessou a atriz.

"Meu cabelo a anos é meu instrumento de trabalho. Comecei mudanças muito cedo. E eu amo mudar em prol da minha profissão, das minhas personagens, eu tenho zero pudor e zero apego com meus fios com relação ao trabalho", continuou.

Na sequência, Larissa Manoela falou que a recomendação da mudança de visual veio através de pessoas que estão ao seu lado: "Acho que agora é a chance dele crescer saudável e com volume. Minha sorte é que meu cabelo é meu melhor amigo", conta.

A atriz, que está sempre acostumada com as mudanças de visual, resolveu deixar o cabelo respirar, e recebeu diversas mensagens especiais sobre a transformação.

Veja o desabafo de Larissa Manoela sobre a mudança de visual:

Agora que vcs já viram tenho que confessar. Eu tava com muito receio desse novo visual. Até porque ele é MEU PRÓPRIO. Não é pra personagem, não é pra trabalho! Foi pra minha saúde capilar. Eu precisava dessa mudança e desse respiro. — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 16, 2022

Meu cabelo a anos é meu instrumento de trabalho. Comecei mudanças muito cedo. E eu amo mudar em prol da minha profissão, das minhas personagens, eu tenho zero pudor e zero apego com meus fios com relação ao trabalho. — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 16, 2022

Só que dessa vez por recomendação, conselhos de quem me ama e quer meu bem e depois de um processo de aceitação eu decidi que o melhor a se fazer era tirar meu mega, deixar meu coro cabeludo, descansar e mergulhar num corte descolado e moderno. — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 16, 2022

Eu aceitei e mudei. Foi um tiquinho dolorido, foi. Quase me arrependi e pensei em desistir. Por pouco não fiz? SIM. Maaaas no fim amei essa nova versão do MEU fiel amigo. E to amando ainda mais esse feedback que vocês estão me dando. Obrigada por me amarem e me apoiarem 💕 — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 16, 2022

