Larissa Manoela surpreende fãs ao exibir mudança radical no visual: ''Mais madura''

Atriz Larissa Manoela radicaliza no visual e compartilha resultado da transformação nos cabelos ao apostar em curtinho

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 10h59

Camaleoa, a atriz Larissa Manoela (21) renovou o visual, mais uma vez, após três semanas da última transformação e chocou os fãs ao mostrar o resultado nas redes sociais!

Na manhã desta sexta-feira, 16, a artista, que deu vida a Elisa/Isadora em novela da Globo, Além da Ilusão, compartilhou um vídeo exibindo a mudança radical em seus cabelos.

A gata, que estava com longos fios ruivos de mega hair, decidiu mudar completamente o visual com um novo corte pelas mãos de João Bosco, mantendo a cor. Poderosa, ela exibiu o novo look com os fios bem curtinhos.

"BOM DIA PRAS CURTAS! Porque a vida é muito curta pra ter cabelo longo né não? E a gente pode colocar, colorir e ser feliz! Mas acima de tudo cuidar da saúde capilar! Feliz demais com o MEU cabelo. Obrigada sempre @jobosco. LOV U!", escreveu Larissa Manoela na legenda da publicação.

Os fãs, claro, exaltaram a beleza da gata e destacaram que ela ficou com a aparência de mulher mais velha. "Ta linda, meu amor", se derreteu Malu Galli. "Amei", falou Nadja Pessoa. "Essa menina fica linda de qualquer jeito!", disse uma admiradora. "Ficou com o semblante de mulher mais velha, mais maduraaa", reparou outra. "Achei chiquérrima! Lindeza", opinou uma terceira. "Gente, tá a cara da sua mamy. Lindas", comparou mais uma.

Confira o novo visual de Larissa Manoela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela manda suposta indireta ao ser citada por Thomaz Costa em 'A Fazenda'

Na quarta-feira, 14, Larissa Manoela se pronunciou em seu Twitter após ser citada em A Fazenda. Sem citar nomes, os fãs da estrela relacionaram a mensagem ao seu ex-namorado Thomaz Costa, que está participando do reality. A situação começou quando o participante Tiago Ramos desabafou sobre o fato de ser conhecido apenas como o ex-namorado da mãe de Neymar. A advogada Deolane Bezerra tentando consolar o colega, olhou para Thomaz Costa e disse: “Esse aqui mesmo, é o ex da Larissa Manoela pelo resto da vida”. Na web, Larissa escreveu: “Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca?”.

