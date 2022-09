Larissa Manoela manda suposta indireta para Thomaz Costa após ser citada em A Fazenda

A atriz Larissa Manoela escreveu em suas redes sociais uma mensagem que foi interpretada por seus fãs como uma indireta para seu ex-namorado Thomaz Costa

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 17h19

Nesta quarta-feira, 14, Larissa Manoela (21) se pronunciou em seu Twitter após ser citada em A Fazenda. Por mais que a atriz não tenha citado nomes, os seguidores da estrela de “Além da Ilusão” relacionaram a mensagem ao seu ex-namorado Thomaz Costa, que está participando do reality.

A situação começou quando o participante Tiago Ramos desabafou sobre o fato de ser conhecido apenas como o ex-namorado da mãe de Neymar. A advogada Deolane Bezerra tentando consolar o colega, olhou para Thomaz Costa e disse: “Esse aqui mesmo, é o ex da Larissa Manoela pelo resto da vida”.

Em seu Twitter, Larissa escreveu: “Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca ?”.

Uma seguidora rebateu a atriz dizendo: “Vida, ele não falou nada, quem falou e citou seu nome foi a Deolane”.

A namorada de André Luiz Frambach (25) respondeu dizendo que não estava falando especificamente de Thomaz: “Eu não tô falando de ninguém especificamente não. Vocês fizeram essa associação simplesmente porque meu nome foi citado num programa televisionado 24h. Mas eu parei pra pensar de forma geral, no tanto de gente que não consegue tirar meu nome da boca. E de verdade: QUE BOM”.

Larissa encerrou esclarecendo a mensagem publicada: “Era só uma reflexão diária porque o Twitter sempre me pergunta o que está acontecendo e no que estou pensando. Já que eu já disse, então agora com sua licença vou voltar a trabalhar. Beijo, tchau”.

Confira aqui os tweets de Larissa!

Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca? — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 14, 2022

Eu não tô falando de ngm especificamente não. Vcs fizeram essa associação simplesmente pq meu nome foi citado num programa televisionado 24h. Mas eu parei pra pensar de forma geral, no tanto de gente que não consegue tirar meu nome da boca. E de vdd: QUE BOM kkkkkk — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 14, 2022