Kourtney Kardashian compartilha cliques arrasando com look vermelho poderoso

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 18h39

Nesta quarta-feira, 26, Kourtney Kardashian (42) postou em seu Instagram algumas fotos arrasando em um look vermelho!

A influenciadora vestia uma blusa e calças de couro vermelho. Na legenda das fotos, a irmã de Kim (41) e Khloé (37) escreveu: "We ride at dawn" (Cavalgamos ao amanhecer)

Nos comentários, seu marido Travis Baker (47) marcou presença e escreveu: "Esposa", seguido de um emoji de anel. Quem também deixou uma mensagem para a estrela de Keeping Up With The Kardashians, foi sua amiga Veronique Barnes (42) que comentou: "AMOR".

Os fãs de Kourtney também adoraram os cliques da mãe de Penelope (9)! "Kourtney é uma garota linda linda", escreveu uma seguidora. Outro fã comentou: "A mais bonita".

