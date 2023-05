Klara Castanho expõe decotão de tomara que caia e beleza chama atenção: "Tão linda!"

A atriz Klara Castanho expõe decotão em tomara que caia e beleza rouba a cena em pôr do sol

A atriz Klara Castanho (22)deixou os seguidores apaixonados nesta quarta-feira, 03. Isso porque a famosa provou que está cada dia mais linda ao compartilhar nas redes sociais cliques dignos de um book de modelo.

Por meio de sua conta no Instagram, a apresentadora do Sem Nome Pod, comandado por ela e Fernanda Concon (20), surgiu completamente deslumbrante ao posar para as lentes da câmera no fim de tarde durante o pôr do sol.

Belíssima, como de costume, ela deixou todos os fãs de queixo caído ao exibir o corpão em novo cliques a bordo de um modelito all jeans. Para a produção, Klara optou por um top sem mangas, com destaque para o decote cavado, além de um calça jeans na modelagem pantalona.

E claro, que ela colecionou muitos suspiros e elogios na web. "Que linda!", disse uma. "Uma excelente atriz", afirmou outra. "É uma gatinha mesmo", afimou a amiga Maisa Silva. "Puro charme", babou mais uma.

Klara Castanho causa ao surgir com o umbigo tapado no aniversário de Anitta

A atriz Klara Castanhofoi uma das convidadas de honra da festa de aniversário de Anitta. Para o grande evento, a artista apostou em um look composto por um cropped laranja, uma calça branca e alguns acessórios em dourado. Mas o que chamou atenção do público foi o esparadrapo tampando o umbigo da estrela.