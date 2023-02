Klara Castanho afirma que teve ajuda profissional para lidar com fase difícil: "Apoio incrível"

Com a vida no eixo, Klara Castanho ainda contou quais são seus planos para o carnaval 2023

Depois de passar por um momento complicado, Klara Castanho (22) está colocando a vida no eixo. Em junho de 2022, a atriz revelou que sofreu abuso sexual, engravidou e entregou o bebê para adoção.

Na época, o caso foi exposto na web e ela recebeu apoio de diversos artistas e fãs. Agora, seis meses depois, Klara foi entrevistada pelo TV Fama e disse que também teve ajuda profissional.

"Eu recebi mensagens maravilhosas e um cuidado muito grande das pessoas. De uma forma ou de outra, ainda estou entendendo o meu lado profissional e retomando as rédeas. Não posso reclamar, tenho mesmo rede de apoio incrível ao meu redor. Sempre tive ajuda profissional [com psicólogo], então foi só agregar o que estava acontecendo", desabafou.

Longe da Rede Globo, a atriz entrou na onda das plataformas de streamings e está com a agenda lotada de projetos.

"Neste ano vai sair a segunda temporada de "De Volta aos 15", tem um filme de comédia, um de terror e estamos na expectativa da terceira temporada de "Bom Dia, Veronica".

Além disso, Klara fez planos para o Carnaval 2023: "É o primeiro em que estou realmente curtindo e vivendo. Vou viajar com as minhas amigas e me conhecer".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klåra Cåstanho (@klarafgcastanho)

Klara Castanho protagoniza o filme de terror 'Apanhador de Almas'

As filmagens aconteceram em novembro na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, e as primeiras fotos acabam de ser divulgadas sobre os bastidores da produção.

O longa conta a história de quatro jovens que se conheceram em um grupo de estudos de bruxaria e decidem ir para um ritual na casa de uma bruxa.

Porém, as coisas saem do controle e elas ficam presas em um limbo dimensional. Lá, elas encontram o Apanhador de Almas, que propõe um jogo para as jovens.

"O projeto me ganhou por ser totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito até aqui. E o processo de gravação me fez reconhecer novos 'talentos' em mim desconhecidos. A Emília, minha personagem, foi delicada e surpreendente desde o primeiro contato com o roteiro, e fazê-la foi gostoso demais”, disse Klara Castanho.