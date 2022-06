Famosos apoiam Klara Castanho após relato comovente sobre o drama que viveu

Paolla Oliveira, Maisa e Sophia Abrahão dão apoio para a atriz Klara Castanho, que revelou ter sido vítima de violência sexual e ter dado o bebê para a adoção

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 21h36

A atriz Klara Castanho (21) viu o seu nome ser um dos mais comentados na internet na noite deste sábado, 25, ao fazer um relato emocionante sobre o drama que viveu nos últimos meses. Ela contou que foi vítima de estupro, engravidou e decidiu entregar a criança para a adoção. Após o relato circular na web, a artista recebeu o apoio de amigos famosos.

No Twitter, algumas celebridades e fãs deixaram comentários no post da atriz com sua carta aberta e a apoiaram neste momento difícil de ter que revelar o seu drama pessoal. A atriz Sophia Abrahão escreveu: “Sinto muito que você tenha passado por isso. Estou em choque e muito triste por terem feito você relembrar e reviver toda essa dor. Sinta-se acolhida! Sinta-se amada! Muita força pra você e pra sua família! Conta comigo para o que você precisar”.

A atriz Paolla Oliveira, que já interpretou a mãe de Klara Castanho na TV, comentou: “Filhota, você é muito especial e eu estarei sempre ao seu lado. Você é maior do que qualquer um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo você. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por todos que te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor e na justiça”.

O ex-BBB Jean Wyllys escreveu: “Você é uma pessoa admirável! Lamento por todo horror que você passou. E te desejo muita força e saúde para seguir lidando com os danos dessa violência e da violência perpetrada pela imprensa de celebridades e as mídias sociais”.

A atriz e apresentadora Maisa Silva apoiou a amiga. “Te amo pra sempre. Estou com você!”, comentou.

Posts dos famosos apoiando Klara Castanho:

