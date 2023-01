Kim Kardashian faz carão e esbanja beleza em novas selfies com look decotado

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou uma série de selfies em suas redes sociais onde posava com um look decotado

Neste domingo, 29, Kim Kardashian (42) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de selfies.

A influenciadora surgiu em fotos na frente do espelho com um vestido longo prateado decotado e com um colar de brilhantes.

Na primeira das três selfies postadas, a ex-esposa de Kanye West (44) mostrava apenas o rosto em uma foto borrada. “Quando a vida fica borrada... ajuste seu foco”, escreveu a estrela de The Kardashians.

Os fãs da irmã de Kourtney e Khloe adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Essa é a Kim que eu amo”, escreveu uma seguidora. E outro fã escreveu: “Rainha, eu te amo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Tatuagem!

Recentemente, o baterista Travis Scott teria revelado uma suposta nova tatuagem feita em homenagem a sua esposa Kourtney Kardashian.

O baterista da banda Blink-182 divulgou um carrossel em suas redes sociais com algumas fotos dele, fotos com sua amada e de uma imagem de sua última tatuagem.