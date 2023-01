Travis Barker aparece com nova tatuagem com suposta referência à Kourtney Kardashian

O baterista Travis Barker aparentemente fez uma homenagem para a esposa, Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian recebeu uma bela homenagem que irá durar a vida toda... Travis Barker, seu marido - os dois se casaram recentemente em 2022 -, fez uma tatuagem da amada!

O baterista da banda Blink-182 divulgou um carrossel em suas redes sociais com algumas fotos dele, fotos com sua amada Kourtney e de uma imagem de sua última tatuagem. O desenho permanente se trata nada mais, nada menos que um par de olhos com um ar sexy em preto e branco sombreado. A imagem parece ter sido inspirada na famosa socialite. O famoso completou seu post com uma legenda simples: "Ah, e aí?".

Kourtney já havia sido homenageada outras vezes!

Não é a primeira vez que o músico faz uma homenagem para Kourtney. Travis já havia tatuado o nome da Kardashian em seu peitoral. Na época, ela disse que essa era sua tatuagem favorita no marido. Ele também tem os lábios dela tatuados e sua letra escrito "Eu te amo" que ela mesma tatuou com a máquina no braço de Travis, em 2021!

Na época, a famosa contou: "Eu escrevi 'Eu te amo' em letra cursiva e aí eu fiz. Eu que tatuei. Eu montei a máquina e fiz. E aí eu pratiquei e fiz um 'K' com um coração. Então tem algumas", contou ela se referindo às homenagens.

Os dois começaram a namorar em janeiro de 2021, e se casaram mais de uma vez durante o ano passado. Na internet eles estão sempre postando declarações e imagens juntos com legendas de amor!