Kim e Khloé Kardashian posam juntas de biquíni na praia

Kim Kardashian compartilhou nas redes sociais uma foto da viagem de aniversário da irmã mais nova Khloé

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 15h35

Neste domingo, 10, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram alguns cliques se divertindo com a irmã Khloé (38).

As irmãs apareceriam em uma viagem para a praia comemorando o aniversário de Khloé, que foi celebrado no dia 27 de junho. As filhas de Kris Jenner (66) estavam na água vestindo biquínis pretos e óculos escuros.

Os seguidores de Kim adoraram as fotos! “Minhas favoritas”, escreveu uma fã sobre as estrelas do reality-show The Kardashians. E outra seguidora comentou: “Rainhas”.

Recentemente, Kim Kardashian marcou presença na Paris Fashion Week acompanhada de sua filhaNorth (9), que teve uma atitude inesperada durante um desfile da semana de moda francesa.

Confira aqui os cliques de Kim e Khloé!