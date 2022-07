Kim Kardashian compartilha vídeo da filha pedindo para não ser fotografada

A filha de Kim Kardashian, North West pediu para não ser fotografada durante desfile da Paris Fashion Week de um jeito bem inusitado

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 21h53

NEsta quinta-feira, 7, Kim Kardashian (41) compartilhou em seu Instagram um momento inusitado da sua filha North (9) durante um desfile na semana de moda de Paris.

Em uma postagem com 8 fotos com seu look e o visual da filha mais velha, Kim também compartilhou um vídeo em que durante o desfile, North levantava uma placa escrito "PAREM" para que os paparazzi parassem de tirar fotos dela e da mãe durante o desfile.

"Eu acho que a North se encheu das pessoas tirando fotos dela, então ela escreveu PAREM no convite dela e levantou e queria que eles apenas focassem no desfile", contou Kim na legenda da publicação.

Os seguidores de Kim Kardashian adoraram a atitude de North! "North é tudo", comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: "North é minha ídola".

Confira aqui o post em que Kim Kardashian compartilha o vídeo da filha!