Khloé Kardashian ostenta abdômen sarado e curvas em clique só biquíni: ''Deusa''

Pronta para o verão, Khloé Kardashian ostenta abdômen trincado e curvas esculturais em clique com biquíni branco

Redação Publicado em 17/05/2022, às 12h17

Khloé Kardashian (37) usou as redes sociais para deixar os fãs boquiabertos com um clique de parar o trânsito. A estrela do The Kardashiansprovou que está pronta para o verão e mostrou o seu físico malhado e bronzeado.

De madeixas curtas e platinadas, a empresária ostentou seu abdômen trincado ao compartilhar um clique de biquíni branco.

Além do mais, a peça, no estilo asa delta, destacou ainda mais as suas curvas esculturais: "Natação prata brilhante", destacou ela ao compartilhar a foto tirada no espelho do seu novo closet.

O clique, é claro, causou uma movimentação na fã base do clã Kardashian-Jenner: "Envelhecendo como vinho", brincou uma fã. "A mulher mais sexy do meu feed", babou outra. "Deusa", disse uma conta brasileira.

Ainda nas últimas semanas, foi revelado que Khloé Kardashian descobriu traição de Tristan Thompsondurante as filmagens do novo reality-show da família Kardashian.

No início do ano, quando a notícia da traição de Tristan foi revelada, a socialite postou fotos em seu Instagram com uma indireta na legenda: "Traição raramente vem dos seus inimigos".

Khloé Kardashian ostenta abdômen trincado e curvas esculturais em clique com biquíni branco: