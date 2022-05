Khloé Kardashian revela conversa com Anitta nos bastidores do MET Gala 2022

Khloé Kardashian revela que conversou com Anitta nos bastidores do MET Gala 2022 e não poupa palavras a brasileira!

Aconteceu no início desta semana, 2, o MET Gala 2022.

O evento rendeu fortes emoções, principalmente para Anitta (29), que além de usar um vestido Moschino feito exclusivamente para ela, a cantora ainda bateu um papo com Khloé Kardashian (37), estreante no evento.

A conversa foi revelada na noite da última quarta-feira, 4, pela própria estrela do The Kardashians no Twitter, que não poupou carinho ao falar da brasileira.

O assunto surgiu após uma seguidora perguntar: “Você falou com a Anitta no MET?”. Sem hesitar, a loira respondeu que sim e disparou: “Sim [conversei]! Ela é tão querida! Ela é deslumbrante e doce”, afirmou a irmã de Kim Kardashian (41).

