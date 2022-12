Juliette choca ao exibir corpão monumental em foto de biquíni: ''Linda demais''

Ex-BBB Juliette impressionou ao exibir curvas esculturais em fotos curtindo o calor de João Pessoa

A ex-BBB Juliette Freire (33) esbanjou beleza em fotos de sua viagem por João Pessoa, na Paraíba. Nesta quarta-feira, 28, a cantora compartilhou um resumo de seus dias por lá e chamou a atenção ao surgir d biquíni.

No primeiro registro, a artista surgiu deslumbrante vestindo a roupa de banho colorida e impressionou com suas curvas esculturais.

Fazendo carão para a câmera, Juliette mostrou sua beleza natural com atitude e não passou despercebida. "Na nossa Porta do Sol", escreveu a campeã do BBB 21 na legenda do post.

Nos comentários, os internautas logo admiraram os registros da musa. "Linda demais", elogiaram os fãs. "Surra de beleza", falaram outros.

Ainda nesta terça-feira, 26, a cantora impressionou ao se gravar tomando sol de bumbum para cima. De biquíni amarelo, ela esbanjou suas curvas bronzeadas com estilo.

Veja as fotos de Juliette:

Ex-BBB Juliette Freire mostra detalhes de sua mansão

A ex-BBB Juliette Freire agitou as redes sociais ao mostrar uma parte da decoração de sua mansão. Ela compartilhou como é a decoração da área de leitura de sua casa e também uma parte do hall com pé direito alto.

Nos stories do Instagram, Juliette exibiu sua estante de livros, a poltrona com apoio para os pés e também o hall com janelas e vista para o exterior da casa.

“À noite, parece que tem um buraco na parede. O sol entra aqui”, disse ela sobre as janelas. Então, Juliette também mostrou uma nova obra de arte que comprou para colocar na parede atrás do sofá.

