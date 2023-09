Julianne Trevisol impressiona ao posar em meio à natureza: "Deusa"

A atriz Julianne Trevisol compartilhou algumas fotos durante sua viagem, e ganhou elogios ao posar em uma cachoeira

A atriz Julianne Trevisol elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 8, ao compartilhar uma sequência de cliques que tirou durante sua viagem. Ela curtiu alguns dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista, que recentemente passou por uma transformação no visual e surgiu com os fios ruivos, chamou atenção ao posar de biquíni em meio à natureza. Nas imagens, Ju exibe seu corpo sarado ao posar em uma cachoeira.

Ao dividir os registros com os seguidores, a atriz confessou que já está com saudade dos dias que passou viajando. "Dos stories pro feed… Porque eu voltei mas a alma ainda está por lá…", disse ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Deusa maravilhosa", disse uma seguidora. "Afff sem condições. É muito deusinha, meu Deus. Arrasou", escreveu outra. "A paisagem é lindíssima, mas a modelo embelezou mais ainda", afirmou uma fã.

Atualmente, Julianne está no ar na série Vicky e a Musa, do Globoplay, interpretando a personagem Sereia. Ela também estará na 9ª temporada da série Reis, da Record TV, no papel de Mazaab, e atuará no núcleo do rei Salomão (Guilherme Dellorto).

Confira as fotos:

