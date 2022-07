Julianne Trevisol lamenta morte do pai: ''Em breve estaremos juntos novamente''

Atriz Julianne Trevisol publica fotos com o pai, Paulo César de Almeida, e faz linda declaração póstuma

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 11h41

A atriz Julianne Trevisol (39) usou suas redes sociais para prestar linda homenagem ao pai.

No domingo, 03, a artista revelou que Paulo César de Almeida faleceu e compartilhou uma linda declaração para ele, falando sobre o momento de luto da família.

Em seu feed no Instagram, Julianne postou uma série de fotos ao lado do pai e declarou todo seu amor.

"Meu pai foi um homem de garra, valores, coração gigante. Ajudou tantos, passou por tantas superações e construiu uma história linda. Minha mãe me ensinou a amá-lo e admirá-lo desde que eles se separaram quando eu tinha apenas 3 anos. Esse amor só cresceu e caminhamos juntos em todos os momentos da vida. Hoje nos despedimos do nosso rei Paulo Cesar de Almeida", começou escrevendo.

"Embora tenhamos consciência da vida no plano espiritual, a dor da perda é avassaladora e o apego inevitável. Mas saber que a vida terrena é apenas uma passagem me acalenta o coração e reafirma minha fé de que em breve estaremos juntos novamente. Missão cumprida pai. Siga no caminho da luz, receba todo meu amor e minhas orações. Caminhe em direção a mais poderosa luz divina amparado pelos mentores e anjos de Deus", continuou.

Julianne finalizou o texto agradecendo pelo carinho e apoio de familiares, amigos e fãs. "Obrigada meus irmãos por estarmos unidos sempre, obrigada meus amigos que seguraram minha mão e me deram colo neste dia tão difícil e muito obrigada a todos que me mandaram mensagens lindas de carinho e seguem me dando força. Rip @paulocesardealmeida7".

Confira a linda homenagem de Julianne Trevisol para o pai: