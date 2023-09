Isabella Fiorentino realiza viagem dos sonhos: ''Belíssima''

Ex-apresentadora do SBT, Isabella Fiorentino realiza viagem dos sonhos para surfar

A modelo Isabella Fiorentino realizou uma de suas viagens dos sonhos, como revelou em sua rede social nesta sexta-feira, 08. Praticando o surfe há alguns anos, a ex-apresentadora do SBT resolveu sair do Brasil para pegar ondas.

Na companhia de algumas amigas, a famosa apareceu curtindo o mar das Maldivas. Mãe de trigêmeos, a ex-comandante do Esquadrão da Moda surgiu radiante com a oportunidade de aproveitar seu hobby com as colegas.

"Meus dias por aqui nessa surf trip dos sonhos!", mostrou Isabella Fiorentino como está sendo a experiência. Nos comentários, os seguidores admiraram os registros. "Belíssima", elogiaram. "A primeira de muitas", escreveu uma amiga celebrando o momento.

Nos últimos dias, antes de viajar, a apresentadora emocionou ao celebrar mais um ano de vida de seu pai. Na ocasião, ela compartilhou cliques raros de sua família. Discreta com sua vida pessoal, a famosa comentou sobre não mostrar os filhos.

"Gosto de preservar a imagem deles, a vida deles, tenho um filho especial que eu gostaria muito de dividir as coisas que eu passo com ele, as descobertas que eu tenho, mas eu não sei se na frente ele vai gostar de ter sido exposto, mesmo os outros dois, será que eles vão querer que reconheçam eles?", questionou durante o bate-papo com a CARAS.

FILHO ESPECIAL

Para explicar melhor a história de Lorenzo, Isabella Fiorentino relembrou na entrevista exclusiva para a CARAS Digital os 90 dias complicados que passou com ele e os outros dois filhos, Nicholas Hawilla e Bernardo Hawilla no hospital, logo quando nasceram prematuros de 27 semanas.

Segundo a apresentadora, o filho especial teve um sangramento no cérebro no terceiro dia de vida, o que deixou algumas sequelas nele.

"Um atraso global, então ele tem uma sequela motora, ele não teve nenhum problema cognitivo, então ele anda com ajuda de andador, ele tem um tutor que vai na escola com ele pra ajudar na parte pedagógica, ele tem esse atraso", explicou.