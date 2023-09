Isabella Fiorentino emociona ao falar sobre o pai: ''Coração fala''

Com cliques raros, Isabella Fiorentino emociona ao fazer declaração de aniversário para o pai

A apresentadora Isabella Fiorentino encantou ao compartilhar cliques raros de seu pai e de sua família. Nesta sexta-feira, 01, a modelo comemorou mais um ano de vida de Mario Fiorentino e emocionou com suas palavras.

Celebrando o aniversário do pai, a ex-funcionária do SBT aproveitou a data para se declarar para o senhor. Isabella Fiorentino comentou a importância dele em sua vida e de sua família. Ela contou que ele teve seis filhos com sua mãe.

"Sabe que eu amo você? -Sim -Quem te contou? -Seu coração. Quando eu era pequena, meu pai sempre me fazia essa pergunta! E cada vez faz mais sentido a resposta, o coração fala nas atitudes, nas ações, nas palavras bem ditas!", começou dizendo.

"Quando postei o vídeo do aeroporto (3 posts atrás), me dei conta de como a família é fundamental pra a realização dos nossos sonhos! Como ter um pai tão sensato, amoroso, íntegro e além de tanta disposição! Benza Deus, 6 filhos com minha mãe! Parabéns pelo seu aniversário meu amor", declarou-se.

Discreta com sua vida pessoal, recentemente, Isabella Fiorentino compartilhou uma foto passeando com seus trigêmeos durante as férias. O destino escolhido para curtirem a folga da escola foi fora do Brasil. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ela falou sobre a escolha de não expor os herdeiros e como é a criação de um filho especial.

"Gosto de preservar a imagem deles, a vida deles, tenho um filho especial que eu gostaria muito de dividir as coisas que eu passo com ele, as descobertas que eu tenho, mas eu não sei se na frente ele vai gostar de ter sido exposto, mesmo os outros dois, será que eles vão querer que reconheçam eles?", questionou durante o bate-papo com a CARAS.

FILHO ESPECIAL

Para explicar melhor a história de Lorenzo, Isabella Fiorentino relembrou na entrevista exclusiva para a CARAS Digital os 90 dias complicados que passou com ele e os outros dois filhos, Nicholas Hawilla e Bernardo Hawilla no hospital, logo quando nasceram prematuros de 27 semanas.

Segundo a apresentadora, o filho especial teve um sangramento no cérebro no terceiro dia de vida, o que deixou algumas sequelas nele.

"Um atraso global, então ele tem uma sequela motora, ele não teve nenhum problema cognitivo, então ele anda com ajuda de andador, ele tem um tutor que vai na escola com ele pra ajudar na parte pedagógica, ele tem esse atraso", explicou.