Isabella Fiorentino exibe clique raro com os filhos em viagem: 'Completa'

Ex-apresentadora do SBT, Isabella Fiorentino, exibe foto rara com os filhos trigêmeos em viagem

A ex-apresentadora do SBT Isabella Fiorentino compartilhou alguns cliques da viagem de férias que está curtindo com a família em Miami, nos EUA. Discreta com sua vida pessoal, a famosa raramente publica fotos com os filhos trigêmeos, mas, neste sábado, 22, ela surpreendeu ao exibir um registro.

Sem mostrar o rosto dos três garotos, a modelo apareceu caminhando com eles e apenas ela olhou para a câmera. De óculos escuros, Isabella Fiorentino apareceu toda estilosa com o look confortável e casual para o passeio com os herdeiros.

"Posso estar em qualquer lugar do mundo, se minha família está comigo, me sinto completa! Amo passear com meus filhos,hoje fomos na Lincoln Road onde tem a loja da Nike pra comprar chuteiras novas (nunca vi pés crescerem tão rápido!). Passamos na Osklen, sempre fico orgulhosa em ver marcas brasileiras fazendo sucesso mundo afora). Miami é mito convidativa pro consumo, mas eu realmente gosto mesmo é de fazer programas em família!", contou ela sobre alguns momentos do dia que curtiram por lá.

Recentemente, Isabella Fiorentino comemorou 15 anos de casamento com o pai de seus filhos, o empresário Stefano Hawilla. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ela falou sobre a escolha de não expor os herdeiros e como é a criação de um filho especial.

"Gosto de preservar a imagem deles, a vida deles, tenho um filho especial que eu gostaria muito de dividir as coisas que eu passo com ele, as descobertas que eu tenho, mas eu não sei se na frente ele vai gostar de ter sido exposto, mesmo os outros dois, será que eles vão querer que reconheçam eles?", questionou durante o bate-papo com a CARAS.

FILHO ESPECIAL

Para explicar melhor a história de Lorenzo, Isabella Fiorentino relembrou na entrevista exclusiva para a CARAS Digital os 90 dias complicados que passou com ele e os outros dois filhos, Nicholas Hawilla e Bernardo Hawilla no hospital, logo quando nasceram prematuros de 27 semanas.

Segundo a apresentadora, o filho especial teve um sangramento no cérebro no terceiro dia de vida, o que deixou algumas sequelas nele.

"Um atraso global, então ele tem uma sequela motora, ele não teve nenhum problema cognitivo, então ele anda com ajuda de andador, ele tem um tutor que vai na escola com ele pra ajudar na parte pedagógica, ele tem esse atraso", explicou.