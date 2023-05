Isabella Fiorentino mostra comemoração de 15 anos de casada: ''Realizada''

Com clique raro ao lado do marido, Isabella Fiorentino mostra comemoração de Bodas de Cristal

A apresentadora Isabella Fiorentino (45) celebrou mais um ano de casada com o empresário e pai de seus trigêmeos, Stefano Hawilla, nesta terça-feira, 09. Na rede social, a famosa, que é discreta com sua vida privada, compartilhou alguns regsitros da comemoração e encantou os internautas.

Relembrando uma foto do dia em que trocou alianças com o amado em um festão e exibindo cliques do jantar que teve com ele, a modelo falou sobre estar há mais de 10 anos casada.

"9/05 comemoro 15 anos de casada! Bodas de Cristal! Sou absolutamente feliz no meu casamento,e por isso sou tão realizada em tantos outros aspectos da minha vida! Tudo começa na base da família!Tudo! O resto vem!", disse a famosa sobre a importância da família para ela.

Com Stefano Hawilla, Isabella Fiorentino teve trigêmeos. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ela falou sobre a escolha de não expor os herdeiros e como é a criação de um filho especial.

Isabella Fiorentino choca ao mostrar olhos vermelhos: ''Não tenho limites''

A ex-apresentadora do Esquadrão da Moda, Isabella Fioreinto, impressionou ao mostrar seu olhos bem vermelhos em um registro na rede social.

No registro, a famosa apareceu usando um roupão após o banho e fazendo uma hidratação no rosto depois de ficar horas no mar. Isso porque, para quem não sabe, ela adquiriu o vício do surfe e ama surfar em suas férias na praia.

"Se liga nos olhos vermelhos! 4h surfando! Eu realmente não tenho limites...", escreveu Isabella Fiorentino ao mostrar o resultado de ficar horas na água salgada.

No início, quando começou a surfar, a apresentadora mostrou vários roxos que adquiriu em seu braço após ficar 20 dias surfando. Ela também impressionou ao se exibir em cima da prancha em pé.