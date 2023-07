Juju Salimeni mostra antes e depois e fala de procedimentos estéticos: ''Não quero mudar nada'

Musa fitness Juju Salimeni diz que se sente mais bonita hoje ao postar registro de mais de 10 anos e nega harmonização facial

A influenciadora digital Juju Salimeni bateu um papo com seus seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram na noite de segunda-feira, 24, e falou sobre a mudança na aparência.

Ao responder uma fã que comentou sobre como ela está diferente, a ex-panicat resgatou um clique da época em que trabalhou no programa Pânico, há mais de 10 anos, e disse: "Realmente estou muito diferente porque se passaram pelo menos 10 anos, né? Fui muito feliz naquela época, mas me sinto muito mais bonita hoje".

Juju também foi questionada sobre os procedimentos estéticos que já realizou e negou que tenha feito harmonização facial. "Nunca fiz harmonização. A única coisa que faço sempre é botox, porque para quem treina dura no máximo três meses, e fiz um pouquinho de preenchimento no queixo há uns dois meses. Não faço mais nada além disso, porque gosto do meu rosto e não quero mudar nada. Quando sentir vontade farei de tudo", disse a musa fitness.

Confira:

Juju Salimeni dá opinião sincera sobre filme da Barbie

Parece que nem todo mundo gostou tanto assim de Barbie. Recentemente, a musa fitness Juju Salimeni abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram e pediu para seus seguidores mandarem tópicos polêmicos para ela comentar. E é claro que a modelo aproveitou para dar seus dois centavos sobre o filme.

"O que você tá achando desse surto com o filme da Barbie?", perguntou um seguidor. Juju fez um textão e foi sincerona com a sua opinião sobre a produção de Greta Gerwig, que estreou na última quinta-feira, 20, nos cinemas. "Não se pode negar que o marketing feito foi impecável, mas só mostra o quanto os brasileiros são influenciáveis e caem facilmente no 'efeito manada'. Acho que é um dos povos que mais tem necessidade de 'pertencer' e seguir alguma 'modinha'", opinou.