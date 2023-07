Juju Salimeni dá sua opinião sincera sobre filme da Barbie: "Influenciáveis"

A musa fitness Juju Salimeni causou polêmica ao responder fã e dar sua opinião sincerona sobre a loucura causada pelo novo filme da Barbie

Parece que nem todo mundo gostou tanto assim de Barbie. Nesta sexta-feira, 21, a musa fitness Juju Salimeni abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram e pediu para seus seguidores mandarem tópicos polêmicos para ela comentar. E é claro que a modelo aproveitou para dar seus dois centavos sobre o filme.

"O que você tá achando desse surto com o filme da Barbie?", perguntou um seguidor. Juju fez um textão e foi sincerona com a sua opinião sobre a produção de Greta Gerwig, que estreou na última quinta-feira, 20, nos cinemas.

"Não se pode negar que o marketing feito foi impecável, mas só mostra o quanto os brasileiros são influenciáveis e caem facilmente no 'efeito manada'. Acho que é um dos povos que mais tem necessidade de 'pertencer' e seguir alguma 'modinha'", opinou a musa.

A modelo, que não postou nenhum foto seguindo a tendência do Barbiecore, continuou com suas críticas as influenciadores que seguiram a moda. "A grande maioria nunca nem teve uma boneca Barbie, mas ta lá, vestindo rosa e fazendo trends no Insta", finalizou.

Juju Salimeni impressiona ao surgir com look ousado

No início da semana, a influenciadora Juju Salimeni chamou atenção de seus seguidores ao compartilhar novo clique de seu corpão escultural. No Instagram, a famosa publicou um ensaio fotográfico em que aparece usando um look colorido, que deu destaque a sua cintura definida e as pernas torneadas.

Na legenda, a musa fitness deixou uma reflexão. "Quem me conheceu há algum tempo, mal me conhece hoje. Feito a lua, mudo pra caber em mim. Na sociedade que tudo finge, eu tudo mostro. Meu florescer é eterno. Onde estiver, eu broto", disse ela.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Mulher belíssima", afirmou um fã. "Deusa", falou mais uma. "O corpão dessa musa", comentou uma admiradora.