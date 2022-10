Jojo Todynho reage e rebola com shorts curto após fim do casamento

Jojo Todynho coloca seu rebolado para jogo após notícia do fim do casamento com Lucas Souza

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 15h20

A cantora Jojo Todynho ainda não se pronunciou oficialmente após Lucas Souza anunciar o fim do casamento deles nas redes sociais. Neste sábado, 29, a beldade reagiu à notícia com um vídeo rebolando em sua casa.

Jojo apareceu com shorts preto curto e camisa do time de futebol Flamengo enquanto rebolava ao som de funk. “Vamos agitar! Estou nervosa porque hoje tem Flamengo, meu Deus!”, disse nas redes sociais sobre o jogo do seu time do coração na Copa Libertadores.

Além disso, a cantora também apareceu em uma clínica de bronzeamento artificial enquanto usava apenas um biquíni feito de fita adesiva.

Lucas Souza revela a separação para os fãs

Na manhã deste sábado, 29, Lucas Souza gravou stories no Instagram para contar que o casamento com Jojo Todynho chegou ao fim. “Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse Lucas, desabafando e com cara choro, em uma sequência de stories publicados em sua conta oficial no Instagram.

“Peço que, antes que o pessoal comece a especular motivos do término, vou falar aqui que eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela [Jojo Todynho]. Eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível”, continuou.

E ele explica: “Quando eu voltei para a Jojo, tava tudo bem, eu ia falar aqui na internet, me expor, até porque não tenho carreira artística, eu me expus, sai como errado, para o bem dela, mesmo não estando errado.”

“Foi uma atitude rápida, porém, foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo, me senti traído. Não cabe eu explicar aqui, porque não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação”, contou Lucas.