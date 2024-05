Britney Spears afirma que joias foram roubadas dentro de sua mansão

A cantora Britney Spears mostrou algumas gavetas vazias em sua caixinha de joias e desabafou após revelar furto: 'Assustada'

A cantora Britney Spears usou as redes sociais para contar aos fãs que suas joias foram roubadas. Na noite de domingo, 26, o ícone do pop revelou ter sido vítima de furto dentro de sua mansão.

Através de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Britney mostrou diversas gavetas vazias de uma caixinha de joias, afirmando que todos os itens foram levados. Além disso, a artista também fez um desabafo e confessou estar assustada com toda a situação.

"Estou assustada. Desapareceu tudo, todas as minhas joias desapareceram", disse a cantora. Na legenda, ela escreveu: "Para que possam ver de verdade todas as minhas jóias foram roubadas... É difícil comprar novas agora porque tenho medo que desapareçam", lamentou.

E completou: "Então eu compro barato e falso, mas é difícil porque algumas das minhas peças foram originalmente feitas para mim... e a minha cruz de bebê que eu usava desde os 4 anos desapareceu. É tão fina".

Momentos depois, a cantora publicou um novo vídeo em sua conta afirmando que está pensando em colocar um piercing na língua. Em comentários no site X, antigo Twitter, diversos fãs de Britney Spears se mostraram preocupados com o comportamento da loira. "A mulher não tem um minuto de paz", disse um.

Até o momento, a cantora não revelou mais detalhes a respeito do furto das joias. A equipe de Britney Spears também não se manifestou sobre o ocorrido publicado pela famosa.

Britney Spears pode voltar à tutela de sua família

Em 2021, a Britney Spears foi liberta da tutela de seu pai, Jamie Spears, após 13 anos. Porém, a cantora corre risco de voltar a ficar sob os cuidados de sua família após piora em sua saúde mental. Segundo o site TMZ, fontes próximas a ela dizem que ela pode machucar a si ou pessoas próximas, e a única opção de ajudá-la seria voltar ao regime anterior.

Segundo reportado pelo veículo em abril deste ano, Britney estaria em 'sério perigo' mental e financeiro desde o fim da tutela. Com isso, ela está 'completamente disfuncional' sem a supervisão de um responsável, e agora, eles informam que ela supostamente não estaria tomando seus remédios para estabilidade mental, e teria começado a abusar de álcool e drogas.

De acordo com as fontes entrevistadas pelo TMZ, o fim da tutela foi um grande erro para a saúde de Britney Spears. Com isso, uma nova tutela poderia ser uma forma viável de ajudar a artista a melhorar sua vida novamente. No entanto, eles reconhecem que Jamie Spears não era a pessoa certa para comandar a tutela. "Principalmente porque ela passou a não gostar dele intensamente", disseram.