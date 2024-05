Família de Gabriel Diniz promove missa de 5 anos da morte do cantor

No dia em que a morte de Gabriel Diniz completa cinco anos, seu pai, Cizinato Diniz, anunciou em suas redes sociais uma missa em memória do cantor

No dia em que a morte de Gabriel Diniz completa cinco anos, seu pai, Cizinato Diniz, anunciou em suas redes sociais uma missa em memória do cantor. A cerimônia acontece nesta segunda-feira (27), em João Pessoa e aberta a parentes, amigos e admiradores do cantor.

"Convidamos familiares, parentes, amigos e fãs a honrarem a memória do Gabriel Diniz por meio da missa de 5 anos de sua partida. A cerimônia será realizada na Paróquia Sant’Anna e São Joaquim, localizada na Rua Adália Suassuna, s/n, no bairro Pedro Gondim, em João Pessoa, e no próximo dia 27 de maio, às 19 horas", diz a publicação.

Em seguida, ele agradece pelas pessoas que mantém a memória do cantor sempre viva."Desde já, agradecemos a todos pelo desejo de participação nesse momento de fé, gratidão e homenagem. É eterno quem sempre será lembrado com amor e carinho".

Veja a publicação:

Gabriel Diniz morreu no dia 27 de maio de 2019. Ele e outros dois ocupantes faleceram após a queda de uma aeronave de pequeno porte, no povoado de Porto do Mato, em Estância, no sul do Sergipe. Além do compositor, Linaldo Xavier, piloto, e Abraão Farias, copiloto da aeronave também não resistiram aos ferimentos.

Álbum de Gabriel Diniz feito com Inteligência Artificial

Recentemente, Cizinato Diniz anunciou o lançamento de um novo álbum do cantor feito por meio da Inteligência Artificial. "O Gabriel foi um gigante pioneiro ousado quanto à concretização de várias ideias e muitos projetos inovadores! Agora, com o avanço da Inteligência Artificial, não poderia ser diferente! No dia 18 de outubro e nos seus perfis oficiais do YouTube e Sua Música, será lançado o seu primeiro álbum desenvolvido com base no uso de IA: Não é, Mas Poderia Ser!", escreveu.